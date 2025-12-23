Murat Övüç'ten açıklama: Özgür Özel'e çağrı yaptı

Instagram hesabından yayımladığı video nedeniyle tutuklanan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Övüç, "Tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi" dedi.

"HÂLÂ ŞOKTAYIM"

Övüç'ün avukatı Çağdaş Çelik müvekkilinin mesajını Gazeteci İsmail Saymaz'a iletti. Saymaz'ın bugün Halk TV'deki köşesinde yer verdiği mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Hâlâ şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.

Cumartesi gecesi saat 03.20’de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi’nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11’de Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hâkime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti. Metris’te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi.

Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm.

Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım.

Bir an evvel çıkmak istiyorum.

Psikolojim çok iyi değil.”