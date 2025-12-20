Giriş / Abone Ol
  • 20.12.2025 16:01
  • Giriş: 20.12.2025 16:01
  • Güncelleme: 20.12.2025 16:51
Kaynak: AA
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Murat Övüç tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

