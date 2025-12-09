Murat Sancak'ın ifadesinde dikkat çekici detay: "Burada olmamın farklı amaçları var"

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Başkanı'nın verdiği ifadede dikkat çekici yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Murat Sancak, sorgusunda, hakkındaki iddialarla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"DEVLETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ"

“Bu suçları kesinlikle kabul etmiyorum. MASAK raporları incelendiğinde kesinlikle burada olmayı hak etmiyorum, burada olmaktan zul duyuyorum, devletimiz ne karar verirse boynumuz kıldan incedir. Benim burada olmamın farklı amaçları vardır. Burada olmayı hak etmiyorum, devletin kestiği parmak acımaz”

Tutuklanan isimlerden bir diğeri olan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ise şunları söyledi:

“Ülkemizde yasal bahis başladığından beri oynarım. Fenerbahçe kongre üyesiyim her maça giderim. Aktif bir Fenerbahçeliyim, ben her zaman bahis oynarım.

Bahis oynamak suç değildir. Ben spor adamı değilim, sıradan bir vatandaşım. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı da çok pişman olduğunu belirterek, “Şike organizasyonunda da bulunmadım. Geldiğim konuma tırnaklarımla geldim. Şike yapabileceğim alan yoktur. Kazandığım para belli bahis miktarları bellidir. Gençliğimde yaptığım bir hatadır. Ailem dışarıda ağlıyor. Benim için kariyerimin bitme konusudur. Pişmanım” dedi.