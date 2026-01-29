Giriş / Abone Ol
Murat Sancak, tahliye edildi

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Güncel
  • 29.01.2026 20:47
  • Giriş: 29.01.2026 20:47
  • Güncelleme: 29.01.2026 20:53
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak hakkında tahliye kararı verildi.

9 Aralık 2025'ten beri cezaevinde tutuklu halde bulunan Sancak hakkında mahkeme, adli kontrol hükmüyle birlikte 'ev hapsi' kararı verdi.

Ayrıntılar gelecek...

