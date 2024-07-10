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Murat Uçar, Eyüpspor’dan ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 10.07.2024 16:37
  • Giriş: 10.07.2024 16:37
  • Güncelleme: 10.07.2024 16:38
Kaynak: İHA
Murat Uçar, Eyüpspor’dan ayrıldı

Eyüpspor, 32 yaşındaki futbolcu Mehmet Murat Uçar’ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor’da, deneyimli futbolcu Murat Uçar ile yollar ayrıldı. Eflatun-sarılıların konuyla alakalı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele ve Eyüpsporumuz’un Süper Lig’e çıkmasındaki katkıları için Mehmet Murat Uçar’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki sağ bek, Eyüpspor ile geçirdiği 2 sezonda 64 resmi müsabakada forma giydi. 11 asist yapan başarılı oyuncu, gol sevinci yaşayamadı.

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