Murathan Mungan’ın 50. sanat yılı

Kardelen TATAR SİNECAN

Şair ve yazar Murathan Mungan’ın doğum günü ve 50. sanat yılı iki günlük bir sempozyumla kutlanıyor. İki gğünlük sempozyumun açılışı bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

Sempozyumun ilk günü ilk oturum “Mungan Şiirine Dair”. Haydar Ergülen’in moderatörlüğünde Yıldırım Türker, Deniz Durukan ve Orhan Kâhyaoğlu konuşacaklar. Sema Kaygusuz, Gaye Boralıoğlu, Behçet Çelik ve Murat Özyaşar’ın katılacakları “Yazarlar Murathan Mungan’ı Okuyor” başlıklı ikinci oturumun moderatörü ise Doğan Yaşat. Günün son oturumunun başlığı “Şairin Romanları”. Erol Köroğlu, Doğan Yaşat, Sevin Okyay ve Müge İplikçi Necmiye Alpay’ın moderatörlüğünde Mungan’ın romanları hakkında konuşacaklar.

25 Nisan günkü ilk oturum, “Mungan’ın Anlattıklarını Düşünmek”. Sibel Irzık, Mahmut Mutman ve Bahanur Garan’ın katılacakları oturumu Nüket Esen yönetecek. Fatmagül Berktay’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Mungan’ın Dikkatleri ve Mungan’a Yönelen Dikkat” başlıklı ikinci oturumda ise Fatih Özgüven, Sırma Köksal, Savaş Kılıç ve Sylvain Cavaillès söz alacaklar. Zeynep Oral’ın yöneteceği “Yazarın Sahnesi” başlıklı günün son oturumu tiyatro hakkında. Ayşenil Şamlıoğlu’nun konuşmasını Nazan Kesal ve Atakan Keskin’in Taziye oyunundan seslendirecekleri bir bölüm takip ediyor.

Sempozyum, Murathan Mungan’ın Kapanış Konuşması ile son bulacak. MSGSÜ Sosyoloji Bölümü ve Metis Yayınları işbirliğiyle gerçekleştiren etkinlik herkese açık ve ücretsiz.