Muratlı Çevreyolu'nda kaza: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevre yolunda yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre; Ali Rıza E. (66) idaresindeki 59 AID 445 plakalı otomobil ile Bulgaristan plakalı otomobil henüz tam belirlenemeyen şekilde kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da orta refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.