Muratlı çevreyolunda kaza: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında iki araç çarpışırken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, Soner B. sevk ve idaresindeki 35 HD 9993 plakalı hafif ticari araç ile Murat P. yönetimindeki 34 BOV 938 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Murat P. yönetimindeki 34 BOV 938 plakalı otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin P., Rahime D. ve Murat P. adlı yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bir kişi ise sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddetti. Araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

Yol üzerinde trafik güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise kaza mahallinde inceleme başlattı.