Muratlı’da hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Muradiye Mahallesi’ni Kazımdirik-Turan Mahallesi’ne bağlayan hemzemin geçitte yaşandı. İddiaya göre; P.K. idaresindeki 59 AFJ 066 plakalı hafif ticari araca, geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, sürücü P.K. ise elinden yaralandı. Yaralı sürücü, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.