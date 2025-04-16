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Muratlı’da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 16.04.2025 17:22
  • Giriş: 16.04.2025 17:22
  • Güncelleme: 16.04.2025 17:22
Kaynak: İHA
Muratlı’da motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde yaşanan kazada, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Sıradükkanlar mevkiinde M.E. idaresindeki motosiklet ile Ö.U. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli yere savrularak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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