Muratpaşa Belediyesi'nin mücadelesi sonuç verdi: Bambus Plajı, halka açılıyor

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kurulunun, yaklaşık 10 gündür tartışmaların odağındaki Bambus Plajı'nı, halka açılmak üzere, Belediye'ye tahsis etme kararı aldığını açıkladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin mücadelesi sonuç verdi, Bambus Plajı, halka açılıyor.

Muratpaşa merkezinde "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsünde olan Bambus Plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kasım 2022’de ihaleye çıkarıldı.

İhaleyi, yıllık 1 milyon 910 bin lira kira bedeliyle özel bir şirket kazandı. Ancak Belediye, ihalenin iptali için dava açtı ve Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.

Başkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Belediye'nin 5 falez plajı için düzenlenen Mavi Tayrak töreninde Bambus Plajı'nın halka açılacağını ilan etti. Belediye, alanda temizlik ve düzenleme çalışmalarına başlayarak, alanın tahsisi için başvuruda bulundu. Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, başvuruyu kabul ederek, plajı belediyeye tahsis etti.

Başkan Uysal, komisyonun aldığı kararı, CHP Antalya İl Danışma Kurulu toplantısında açıkladı. Plajın kent hafızasının bir parçası olduğunu belirten Başkan Uysal, "Ben çocukluğumda önünde karpuz sattım. Öyle bir plaj. 30 yıldır kamusal kullanımın dışındaydı. Biraz önce aldığım duyuma göre ilgili kurul halka açmak üzere bize tahsisine karar vermiş" dedi.