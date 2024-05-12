Muratpaşa Belediyesi’nde 34 kişi işten çıkarıldı: Gerekçe DİSK’e geçmek!

Muratpaşa Belediyesi’nde 34 işçi, Whatsapp grubu kurmaları ve mesai dışında şantiye önünde bulunmaları gerekçesiyle işten atıldı. Ancak işçilerin DİSK Genel-İş’e geçmek istedikleri için atıldığı belirtildi.

Bilge Su YILDIRIM

CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde 34 işçi disiplin kurulu kararıyla tazminatsız işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerin ‘WhatsApp grubu kurmaları’ ve ‘mesaiside olmamasına ağmen şantiye önünde bulunmaları’ disiplin kurulunca ihraç sebebi sayıldı.

İşten çıkarılan işçilerden Mehmet Çiçek ve Genel İş Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kara ise, işten çıkarmaların işçilerin farklı bir sendikaya geçmek istemelerinden kaynaklandığını öne sürdü.

SUÇ SAYILDI

Muratpaşa Belediyesi işçileri, yeni yıla gireli bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen ücretlerine yapılacak zammı öğrenememelerinin üstüne 9 Ocak’ta WhatsApp grupları kurarak irtibata geçti.

Gruptaki mesajlaşmalarda 10 Şubat tarihinde Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan’ın duruma dair açıklama yapacağı söylendi. İşçiler bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde toplandı. Daha sonra işçiler Belediye İş’ten ayrılarak DİSK’e bağlı Genel İş’te örgütlenmek istediğinde, WhatsApp grubundaki mesajlaşmalar ve temizlik İşleri müdürlüğü önünde toplanma, Belediye disiplin kurulunca ihraç sebebi sayıldı.

İşçilerden Mehmet Çiçek, müfettişlerce “Belediye aleyhinde gerçek dışı muhtelif ithamlarda bulunmak”, “işyerinde propaganda yapma” ve “10 Şubat tarihinde Temizlik İşleri Müdürlüğü önüne gelerek usule uygun olmayarak grev başlatma, iş bırakma ve iş yavaşlatma” ile suçlandı.

Çiçek sendika değiştirmek istemelerinin işten atılmalarına sebep olduğunu söyledi. “Başka sendikaya geçelim dediğim için işten çıkarıldım” diyen Çiçek, aynı zamanda işten çıkarma kararını veren 5 kişilik disiplin kurulunun içinde iki Belediye İş yöneticisinin de ihraçların gerçekleşmesi yönünde imza attığını öne sürdü.

GASP EDİLİYOR

Durumu değerlendiren Genel İş Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kara, işçilerin sendika seçme özgürlüğünün gasp edildiğini söyledi. Kara şöyle konuştu: “Geçen dönem ve ondan önceki dönem belediye meclis üyeliği yapan Ali Kuş, bu dönem meclis üyesi olmayınca Belediye İş yönetimine geçti. Öte yandan yine sendika yönetiminden Mustafa Düzenli aynı zamanda belediye meclis üyesi. Türk-İş’e bağlı belediye İş sendikası yönetimi ve Muratpaşa Belediyesi birlikte hareket ediyorlar. Belediye İş disiplin kurulunun verdiği bu kararın altına imza atmasa bu işçiler işten çıkarılamazlar zaten. İşçinin ekmeğiyle oynuyorlar.”

Mehmet Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın daha fazla işçiyi işten çıkaracağının sinyallerini verdiğini de söyledi. Mehmet Kara, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Özellikle mesaisini verimsiz kullanan arkadaşlarımızdan başlayarak bir miktar işçi eksiltmek zorundayız. Önümüzdeki en az iki yıl ekonomik açıdan çok zor geçecek” ifadelerini, sendika değiştirmek isteyen işçileri işten atmak için öne sürülen bir bahane şeklinde değerlendirdi.

Belediye yetkilileri ise belediye bütçesinin talep edilen zammı karşılayamayacağını ve bunu işçilere bildirdiklerini ifade etti. İhraç edilen işçiler hakkında, 10 Şubat tarihinde çöp toplamaya çıkacak işçileri çöpleri toplamamaya davet ettikleri için disiplin soruşturması açıldığını belirtti. Disiplin kurulu üyesi sendika yöneticilerinin ihraç için imza verdiklerine yönelik iddiaları ise yalanlamadı.