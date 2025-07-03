Muratpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Fotoğraf: AA

Ayrıca, bölgeye yönlendirilen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

BAZI YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı yurttaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına halk da destek verdi.

Yangından ormanlık alandaki bazı hayvanlar da etkilendi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.