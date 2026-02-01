Muratpaşa'da engeller, "Kitaplar Konuşuyor" projesi ile aşılıyor

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı bünyesinde görme engellilere yönelik hizmet veren Kitaplar Konuşuyor Ses Kayıt Stüdyosu'nun gönüllü okuyucuları, seslendirdikleri masal kitaplarını Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği’nde eğitim gören çocuklara hediye etti.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Kitaplar Konuşuyor" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllüler ile çocuklar bir araya geldi. Masallar eşliğinde gerçekleşen buluşmada, çocukların hayal dünyasına dokunan anlar yaşanırken, toplumsal farkındalığın önemi bir kez daha vurgulandı. Gönüllüler tarafından stüdyoda seslendirilen masal kitaplarının kayıtları, etkinlik sonunda görme engelli çocuklara armağan edildi.

Proje kapsamında diksiyon eğitimlerini tamamlayan gönüllüler; masal, hikaye, roman ve sınavlara yönelik kitapları seslendirerek görme engelli bireylerin bilgiye ve hayal dünyasına erişimini kolaylaştırıyor.

Engelsiz Kafe bünyesinde 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü okuyucular bugüne kadar 200 kitabı seslendirdi.