Mürekkep lekesi nasıl çıkar? En kolay mürekkep çıkarma yöntemleri

Mürekkep lekesi nasıl çıkar sorusu halı, koltuk, kumaş, perde gibi eşyalarında mürekkep bulunanlar tarafından araştırılıyor. Süt, sirke, limon suyu, karbonat, sabun, saç spreyi, silgi ve aseton gibi evde bulunabilecek eşyalarla çıkarılabilen en kolay mürekkep çıkarma yöntemleri mürekkep lekesi çıkarmada işe yarıyor. Peki, Mürekkep lekesi nasıl çıkar? İşte en kolay mürekkep çıkarma yöntemleri!

MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Mürekkep lekesi çıkarmak için süt, sirke, limon suyu, karbonat, sabun, saç spreyi, silgi ve aseton gibi malzemelere ihtiyaç duyulur. Bu malzemeler ile uygun yöntem ile mürekkep lekesi çıkartılır.

SÜTLE MÜREKKEP LEKESİ ÇIKARMA

Mürekkep lekesinin üzerine süt dökün ve sütü lekenin üzerinde yarım saat kadar bekletin. 30 dakikanın ardından lekeli bölgeyi bir bez yardımıyla hafifçe silerek çıkarabilirsiniz.

SİRKEYLE MÜREKKEP LEKESİ ÇIKARMA

Suyla sirkeyi aynı oranda olacak şekilde yarı yarıya seyrelttikten sonra mürekkep lekesinin olduğu yere elde ettiğiniz sirke çözeltisini bir bez yardımıyla ovalayarak uygulayınız.

LİMON SUYUYLA MÜREKKEP LEKESİ ÇIKARMA

Limon suyunu mürekkep lekeli bölgeye ya da bir beze döküp lekeli alanı ovalayın. Leke çıktıktan sonra uygulama yaptığınız bölgeyi temiz suyla durulayın. Limon suyu kumaşa zarar verebileceği için daha zor lekelerde farklı yöntemler deneyebilirsiniz.

KARBONATLA MÜREKKEP LEKESİ ÇIKARMA

Karbonat ve suyu karıştırarak macun kıvamına getirin. Mürekkepli bölgeye elde ettiğiniz macunu sürün ve lekeli alanın macunu emmesini bekleyin. Ardından bir bez ya da fırça ile bölgeyi mürekkep lekesinden arındırabilirsiniz.

SABUNLA MÜREKKEP LEKESİ ÇIKARMA

Mürekkep lekeli bölgeyi önce ılık bir suyla ıslatın. Ardından renksiz ıslak bir sabunla lekeli bölgeyi ovalayın. Fazla bastırmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz bu lekenin daha fazla yayılmasına sebep olabilir.

ASETONLA MÜREKKEP LEKESİ ÇIKARMA

Mürekkep lekeli bölgeye biraz aseton döktükten sonra lekeli alanı fazla bastırmadan ovalayın. Dilerseniz aseton dökülmüş bir bezle de temizleme işlemini yapıp mürekkep lekesini çıkarabilirsiniz.

SAÇ SPREYİYLE MÜREKKEP LEKESİ ÇIKARMA

İçinde alkol barındıran bir saç spreyini lekeli bölgenin üzerine sıkın. Spreyi uyguladıktan sonra mürekkep lekeli bölgeyi temiz bir bez ile silin.

SİLGİYLE MÜREKKEP LEKESİ ÇIKARMA

Beyaz ve yumuşak bir silgiyi mürekkep lekesinin üzerine silgiyi hafifçe bastırarak uygulayın, nazik hareketlerle silgiyi lekenin üzerinde gezdirin. Mürekkep lekesi hafifledikçe silgiyi düzenli olarak temizleyin veya kullanmadığınız bir bölümünü kullanın; bu, lekeyi diğer kısımlara yaymamak için önemlidir.