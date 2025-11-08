Murgul’da "Siyanüre Hayır" toplantısı: Ortak ses yükseldi

HABER MERKEZİ

Murgul Siyanüre Hayır Platformu, 6 Kasım'da yerel yöneticiler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Toplantı, Murgul’un geleceğini ilgilendiren çevresel ve toplumsal kaygıların tartışıldığı bir forum niteliğinde gerçekleşti.

Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, muhtarlar, il genel meclisi ve belediye encümen üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve konuklar selamlanarak toplantının amacı paylaşıldı.

Ortak paydanın doğa, su, toprak ve insan olduğuna dikkat çekildi; siyasi farklılıkların ötesinde, ortak vicdanı ilgilendiren bir meselede dayanışma mesajı verildi.

PLATFORM DURUŞUNU NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDU

Platform temsilcileri, toplantıda madenciliğe değil, doğayı, suyu ve insan yaşamını tehdit eden yöntemlere karşı olduklarını vurguladı. ÇED raporlarının ruhsat sahasının Murgul’un yerleşim alanlarına kadar girdiği ve bu durumun halkın yaşam hakkı, mülkiyet hakkı ve sağlıklı çevrede yaşama hakkını ihlal ettiği ifade edildi.

Geçmişte Akarşen’de yaşanan heyelanlar, köylülerin kayıpları, Lebiskur Atık Barajı’ndan sızan atıklar ve tarım alanlarında verim kaybı örnek gösterildi. Ayrıca 7554 sayılı Torba Yasa ile halkın itiraz hakkının zayıflatıldığı ve acele kamulaştırmanın kolaylaştırıldığı belirtildi.

SÖZ HAKKI BÖLÜMÜNDE ORTAK KARARLAR ALINDI

Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım’ın ardından muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek yöneticileri ve çevre gönüllüleri görüşlerini paylaştı. Katılımcıların büyük çoğunluğu, liç ve siyanür tesisinin Murgul’a geri dönüşü olmayan zararlar vereceği konusunda hemfikirdi.

Konuşmalarda, Cengiz Holding’in mevcut tesislerindeki çevresel uygulamaların güven vermediği, geçmişte yaşanan heyelanlar ve sızıntıların bugünkü projeyi tehlikeli kıldığı vurgulandı. Birçok konuşmacı, “Bahçemizden ürün toplayamayacak, çeşmemizden su içemeyecek hale gelmek istemiyoruz” diyerek halkın kaygısını dile getirdi.

MURGUL’UN GELECEĞİ İÇİN TEK SES

Toplantıda, Murgul’un geleceği söz konusu olduğunda tüm siyasi partilerin, muhtarların, yerel yöneticilerin ve halkın tek ses olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Katılımcılar, liç tesisinin ilçeye getireceği çevresel, ekonomik ve sosyal tahribatlar konusunda ortak kararlar aldı.

BİLİM VE HALK İRADESİ ÖNCELİK

Toplantı sonunda platform temsilcileri, bilgiye, bilime ve halkın iradesine dayalı bir duruş sürdüreceklerini vurguladı. Amacın kutuplaşma değil, Murgul’un doğasını, suyunu ve insanını koruyacak ortak anlayışı güçlendirmek olduğu belirtildi. Katılımcılara teşekkür edilerek, Murgul’un kimyasal atık alanı olmayacağı, toprakların gelecek kuşaklara emanet olduğu mesajı verildi.