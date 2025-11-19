Murgul’da “Siyanüre Hayır” yürüyüşü

Murgul Siyanüre Hayır Platformu tarafından düzenlenen “Murgul’da Siyanüre Hayır” yürüyüşü, Damar Mahallesi Meydanı’nda başladı. Yürüyüş, Eti Bakır’a ait maden üretim merkezinde sona ererken, etkinlik burada yapılan açıklamalarla tamamlandı.

Yürüyüşe çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Murgullu vatandaşlar da katılarak destek verdi.

PLATFORMDAN SERT TEPKİ: ASIRLARDIR BURADAYIZ, GİTMİYORUZ

Murgul Siyanüre Hayır Platformu adına yapılan konuşmada şu ifadelere yer verildi:

"Biz asırlardır buradayız ve hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Sayın Cengiz, senin halkla ilişkin yok ve biz siyanüre karşıyız.

"KAYBETTİĞİM OĞLUM ADINA KARŞIYIM"

Murgullu Hüseyin Çelik Arslan ise, “Siyanüre karşıyım, İYİ Parti olarak karşıyım, belediye başkanı olarak karşıyım. Kaybettiğim oğlum adına Allah’ına kadar karşıyım siyanüre.” dedi.

BAYRAKTUTAN: MURGUL’UN YANINDAYIM, SÖZ VERİYORUM

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Eğer bir mücadelenin içerisinde kadınlar varsa, kadınlar yüreğini koymuşsa bilin ki karşı taraf onu kaybetmiştir. Ben Artvin’in milletvekili olarak masanın bu tarafındayım. Murgul halkı ile beraberim. ‘Siyanüre hayır’ diye Murgul halkı ile nereye kadar gidilecekse sizin huzurunuzda şeref, namus sözü veriyorum, oraya kadar gideceğim. Burada kibar konuşacağım, siyasi kimliği bıraktım geldim; siyaseti yarın TBMM’de yapacağım. Ama Mehmet Cengiz’e şunu söyleyeceğim: Başka yerlerle karıştırma! Başka yerlerde bu mücadelede dönenler olur, Murgul’da bu yolda ölenler olur. Murgullular yeri geldi mi kırılır ama asla eğilmez.

2014’te geldiler, burada bir taahhütte bulundular. ‘Biz burada siyanürle ayrıştırma yapmayacağız’ dediler. 11 yılda ne değişti arkadaşlar? Yarın TBMM’de bunu duyuracağım, o belgeyi göstereceğim. O belge nedir biliyor musunuz? Namus belgesidir, namustur!

Başka yerlerde dönenler olur ama Murgullu yolundan dönmez. Bu yolda ölmek var ölmek! Siyanürle ölmektense Murgul’un yolunda ölmek helal olsun. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Murgullu ile ölene kadar beraberdir. Bu yolda ayağınıza taş değmesin, Allah yolunuzu açık etsin.”

YILDIZLI: SİYASİ KİMLİKLERİMİZİ BIRAKIP GELDİK

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ise şu ifadeleri kullandı:

"Dediler ki Murgul’da eylem var; Murgul’da siyanürlü havuzlara karşı halkımızın tüm kesimleri birleşmiş, siyasi partilerimizin hepsi bir araya gelmiş, muhtarlarımızın hepsi bir araya gelmiş; hayatını, suyunu, toprağını savunuyor. Biz de siyasi kimliğimizi Ankara’da bıraktık, koşa koşa buraya geldik.Baba ocağımıza, dede toprağımıza sahip çıkmaya geldik. Aslında kurulan pankart var ya ‘3. Geleneksel Siyanüre Hayır Şenliklerine Hoşgeldiniz’; asıl şenlik bundan sonra. Bu topraklara hep birlikte sahip çıkmaya hazırız.

Bizler de sonuna kadar siyasi kimliğimizi bir kenara bırakarak, doğayı, yeşili, arıların hakkını savunmak için burada olduğumuz sürece sizlerle mücadele etmeye hazırız."

BELEDİYE BAŞKANI YILDIRIM: BU BİR YAŞAM MESELESİ

Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım ise açıklamasında şunları söyledi:

"Bu konu bir parti meselesi değil, bu bir yaşam meselesidir. Siyanürün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum ve burada atık tesisinin yapılması risktir. Biz Murgullular olarak bu cinayete alet olmayacağız."