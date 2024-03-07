Muş kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı

Muş’ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Muş’ta sokaklar ve ağaçlar beyaz bir örtüyle kaplandı.

Kar yağışı bazı bölgelerde ise ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 köy yolunun ulaşıma kapandığını aktardı.

Yentür, kapanan köy yollarının bir an önce açılması için çalışma başlattıklarını belirtti.