Muş - Köyde evler kara gömüldü

MUŞ’un bin 800 rakımdaki Kalecik köyü ile mezrasında evler, adeta kara gömüldü. Pencereleri yarılayan kar tabakası, köylülerin yaşamını olumsuz etkiledi.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde vatandaşlar, evlerine ve ahırlarına ulaşabilmek için küreklerle uzun saatler mücadele ediyor. Kapı girişlerini açmak için karı temizleyen köylüler, zorlu kış şartlarına rağmen hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köyde, ulaşım neredeyse imkansız hale geldi.

'EVLER TAMAMEN KARA GÖMÜLMÜŞ'

Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki köyde zorlu bir yaşam süren Sadullah Özdemir, “Köyümüzde 2-3 metreyi bulan kar var. Evler tamamen kara gömülmüş durumda. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Adeta kardan tüneller açarak hayvanlarımıza yem, saman veriyoruz. Zor şartlar altında hayvancılık yapıyoruz" diye konuştu.

Kalecik Köyü Muhtarı Mücahit Yalçın ise “Kar adeta köyümüzü yutmuş. Ev ve ahırlarımız karın altında. Köyde yaşamakta çok zorluk çekiyoruz" dedi.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Kar altındaki ev ve ahırlardan detaylar

-Evin penceresine ulaşan kardan detay

-Kar altındaki ahırdan detaylar

-Kar üzerinde hayvanlara yem verilmesinden detaylar

-Vatandaşın ahır girişini kardan temizlemesinden detaylar

-Vatandaşın evinin penceresinin önünü kardan temizlemesinden detaylar

-Başka bir vatandaşın ahırının yolunu açmasından detaylar

-Köy sakinlerinden Sadullah Özdemir RÖP.

-Kalecik Köyü Muhtarı Mücahit Yalçın RÖP.