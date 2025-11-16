Muş'ta 14 köy yolu ulaşıma kapandı

MUŞ (AA) - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köyün yolu kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece etkisini gösteren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte gece kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar nedeniyle 14 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz kapanan yollarda çalışma başlattı. Vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacağız." dedi.