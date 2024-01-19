Muş'ta 2 kız çocuğu metruk binada asılı halde ölü bulundu

Muş'un Varto ilçesinde, 14 yaşındaki ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T. metruk evde, iple asılmış halde ölü bulundu.

Muş Varto'da metruk bir evde, 14 yaşındaki iki kız çocuğunun iple asılmış halde cansız bedenleri bulundu.

DHA'nın aktardığına göre olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi.

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ile Z.T. akşam olmasına rağmen evlerine gitmeyince aramaya başladı.

Bir süre sonra P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil metruk evde, iki kız çocuğunu iple asılmış halde buldu.

Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler iki çocuğun da yaşamını yitirdiği belirledi.

P.A. ve Z.T.'nin cansız bedenleri olay yerindeki ilk incelemenin ardından, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.