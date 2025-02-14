Muş'ta 300 kişi 5 saat boyunca tipide mahsur kaldı

Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle dün gece yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler iş makineleriyle yolu açtı, yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 50 araçtaki 300 kişi kurtarıldı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte araçlar da hareket etti.

Öte yandan Erzurum'da da gece yarısı başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışı, tipi şeklinde etkili oldu. Vatandaşlar sabah iş yerine gitmek için araçlarının üzerine yağan karı temizledi. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de kapanan yüzlerce köy yolu ile kent merkezindeki çalışmalarını sürdürdü.