Muş'ta 55 köy yolu kardan kapandı

MUŞ'ta bahar mevsiminin ortasında etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Nisan ayının ortalarında yeniden başlayan ve iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 55 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor. Kar kalınlığının yüksek bölgelerde 30 santimetreye ulaştığı yerlerde çalışmalar kesintisiz sürüyor. Muş Belediyesi ise kent merkezinde yolları açma ve kaldırımları temizleme işlemlerine devam ediyor. Ekipler, özellikle sabah saatlerinde yoğunluk yaşanan bölgelerde vatandaşların yaşamının aksamaması için temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)