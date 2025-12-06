Muş'ta ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralandı
Muş Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada 3 sağlık personeli yaralandı.
Kaynak: AA
Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
Muş Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Muhammet Ali S. idaresindeki ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Onur A. ve Fatma A. yaralandı.
Yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.