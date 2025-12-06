Giriş / Abone Ol
Muş'ta ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralandı

Muş Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

  • 06.12.2025 14:13
  • Giriş: 06.12.2025 14:13
  • Güncelleme: 06.12.2025 14:17
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Muş Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Muhammet Ali S. idaresindeki ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Onur A. ve Fatma A. yaralandı.

Yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

