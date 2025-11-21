Muş'ta bir kadın, boşandığı erkek tarafından silahlı saldırıya uğradı!
Muş’ta boşandığı erkek E.Ö.’nün pompalı tüfekle saldırısına uğrayan 44 yaşındaki Y.D., bacağından yaralandı. Olay sonrası kaçan E.Ö., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı kadın Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Muş'ta kaldırımda yürüyen 44 yaşındaki Y.D., boşandığı erkek E.Ö.'nün pompalı tüfekli saldırısında bacağından yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Mahallede yürüyen Y.D., boşandığı erkekE.Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.
E.Ö., elindeki pompalı tüfekle Y.D.'yi bacağından vurduktan sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Y.D., ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan E.Ö.'yü kısa sürede yakaladı.