Muş'ta dereye düşen kadını arama çalışmaları sürüyor
Muş’un Cevizlidere köyünde dereye düşerek kaybolan Gülsima Yıldız için arama çalışmaları sürüyor. AFAD ve jandarma ekipleri Muş, Batman ve Diyarbakır hattında dere yataklarını tararken, dron destekli aramalar da devam ediyor. Olay 20 Mayıs’ta meydana gelmişti.
Ekipler, çalışmalarını Muş, Batman ve Diyarbakır hattındaki dere yataklarında yoğunlaştırdı.
Olay, 20 Mayıs’ta Cevizlidere köyünde meydana geldi.
İddiaya göre; ot toplamak için dere kenarına giden Gülsima Yıldız, tahta köprüden geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Yıldız’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, dere yatağı boyunca belirlenen noktalarda arama faaliyetlerini sürdürürken, AFAD ekipleri dron desteğiyle havadan tarama çalışması gerçekleştiriyor.
Çalışmaların, suyun akış yönü dikkate alınarak Muş hattının yanı sıra Batman ve Diyarbakır sınırlarına kadar uzanan bölgelerde yoğunlaştırıldığı belirtildi.
Yetkililer, Gülsima Yıldız’a ulaşılması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.