Muş'ta 'dereye düşen' kadının cansız bedenine ulaşıldı

Muş'un Cevizlidere köyünde 8 gün önce 'dereye düştüğü' iddia edilen kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Köy yakınlarındaki köprüden geçerken 'dengesini kaybederek suya düştüğü' öne sürülen Gülsima Yıldız için AFAD, jandarma, UMKE, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, su altı arama kurtarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

AFAD koordinesindeki çalışmalarda ekipler, tüm noktaları kontrol etti.

Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cansız bedeni, öğle saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Balcılar köyünde, köprünün altında dalgıç ekiplerince bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.