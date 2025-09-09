Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muş'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2025 18:54
  • Giriş: 09.09.2025 18:54
  • Güncelleme: 09.09.2025 18:54
Kaynak: AA
Muş'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çarşı merkezinde iki aile mensubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis çarşı merkezinde ve hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

BirGün'e Abone Ol