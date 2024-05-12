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Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu çıkan kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 12.05.2024 16:37
  • Giriş: 12.05.2024 16:37
  • Güncelleme: 12.05.2024 16:41
Kaynak: AA
Muş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Fotoğraf: AA

Muş'un Varto ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil, Varto-Erzurum kara yolunun Güzelkent köyü mevkisinde otomobille çarpıştı.

Çevredekilerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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