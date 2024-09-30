Muş'ta İŞKUR alımlarında 'torpil' iddiası

Muş merkeze bağlı Ermeydanı köy okulunda İŞKUR'un Toplum Yararına Program'ı kapsamında temizlik görevlisi alımında torpil yapıldığı iddia edildi.

Program kapsamında yapılan kura çekiminde, ismi çıkan 3 kişinin "başka geliri" olduğu iddia edilerek yerlerine başkaları işe alındı.

MA'nın haberine göre; kardeşlerinden ayrı yaşadığını ve bir geliri olmadığını belirten Büşra Köprü, eğitim müdürlüğünün farklı kişileri işe almak için böyle bir gerekçe ortaya attığını vurguladı.

"6 Eylül’de İŞKUR sayfasından iş başvurusunda bulundum ve adım kurada çıktı" diyen Köprü, "Gelirim olduğu gerekçesiyle işe alınmadım. Oysa benim hiçbir gelirim yok. Kardeşlerim veya ailemin herhangi bir kazancından yararlanmıyorum, babam çiftçilikle uğraşıyor şahsım adına herhangi bir sigorta, tapu veya taşınmaz mal yok. Bu konuda mağduriyet yaşıyorum ve hakkım olanı istiyorum. Bu mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Başvuruda bulunan diğer iki kişi ise haklarının gasp edildiğini dile getirdi. Daha önce de kurada çıkan birçok ismin işe alınmadığının altını çizen yurttaşlar, "Ülkedeki ekonomik kriz ortada. Bizler İŞKUR'a başvuruda bulunuyoruz, fakat adımıza 'gelir var' gerekçesi adı altında işe alınmıyor. Gelirimiz yok, bir şeyimiz yok başvuruda bulunduğumuz İŞKUR da bize verilmiyor. Bu keyfi uygulamanın yetkililer tarafından durdurulmasını talep ediyoruz. Hakkımız olanı geri istiyoruz" diye konuştu.