Muş'ta kalınlığı 5 metreyi bulan karla mücadele

Muhammed Sami MARAL/MUŞ,(DHA)- MUŞ'ta İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı yerleşim birimlerinin yolunu açarken 5 metre yüksekliğinde karla mücadele ediyor. İş makineleri, kar kütlelerinin kapattığı yolda 100 metrelik mesafeyi 4 saatte açabiliyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Yüksek rakımlı yerleşim birimlerinin kapalı olan yollarını açmak isteyen ekipler, yer yer kalınlığı 5 metreyi aşan karla da mücadele ediyor. 2 bin 500 rakımlı Derecik-Ilıca-Ağıllı Grup Köy Yolu'nda çalışan ekipler, hava şartlarına rağmen kar temizliğini sürdürüyor. Ekipler, iş makinelerinin boyunu aşan karları saatlerce uğraşarak temizliyor.

Köy yolunda tonlarca kar yığınını temizlemek için uğraşan iş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak, köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı Ilıca Grup Köy Yolu'ndayız. 100 metrelik yolu, 4 saatte ancak ulaşıma açabiliyoruz. Kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgede yer yer 4 ile 5 metreyi bulan kar kalınlığı var. Zorluklara rağmen yol açma çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. (DHA)

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