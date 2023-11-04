Muş'ta KYK yurdunda içinde 3 öğrencinin bulunduğu asansör düştü

Barınamıyoruz Hareketi, Muş Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştüğünü duyurdu. Asansörün içinde üç öğrencinin bulunduğu belirtildi.

Muş'taki Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştü.

Muş Sultan Alparslan Kız KYK'da, içerisinde 3 arkadaşımızın bulunduğu asansör düştü.



Ülke çapında denetleme ve bakım için daha kaç öğrencinin ölmesini, yaralanmasını bekliyorsunuz? Artık yeter! @GSB_KYGM pic.twitter.com/Wto5ifld1q — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) November 4, 2023

Barınamıyoruz Hareketi, Muş'taki Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştüğünü gösteren bir paylaşım yaptı. Paylaşımda asansörde üç öğrencinin bulunduğu belirtildi ancak durumlarına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Öğrenciler yurt önünde eyleme başladı.