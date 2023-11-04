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Muş'ta KYK yurdunda içinde 3 öğrencinin bulunduğu asansör düştü

Barınamıyoruz Hareketi, Muş Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştüğünü duyurdu. Asansörün içinde üç öğrencinin bulunduğu belirtildi.

Güncel
  • 04.11.2023 22:56
  • Giriş: 04.11.2023 22:56
  • Güncelleme: 04.11.2023 23:07
Muş'ta KYK yurdunda içinde 3 öğrencinin bulunduğu asansör düştü

Muş'taki Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştü. 

Barınamıyoruz Hareketi, Muş'taki Sultan Alparslan Kız KYK Yurdu'nda asansör düştüğünü gösteren bir paylaşım yaptı. Paylaşımda asansörde üç öğrencinin bulunduğu belirtildi ancak durumlarına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Öğrenciler yurt önünde eyleme başladı. 

Öğrenciler yine asansörde kaldı
BirGün kırmızı etiketli asansörü yazmıştı: Gebzedeki asansörde iyileştirme yapıldı
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