Muş'ta minibüs devrildi: 16 kişi yaralandı

Muş’un Bulanık ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen minibüste 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

  • 26.04.2026 12:24
  • Güncelleme: 26.04.2026 12:27
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Bulanık-Muş kara yolunun Karakale köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 49 ABM 796 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kazada sürücü ile yaralanan 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

