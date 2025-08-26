Muş'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Malazgirt-Bulanık kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 49 AJ 1163 plakalı minibüs şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 10 kişi, kaza yerindeki müdahalenin ardından Bulanık ve Malazgirt'teki hastanelere kaldırıldı.