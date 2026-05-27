Muş'ta otomobil ata çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Muş-Bingöl kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin aniden yola çıkan ata çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, aracın çarptığı at olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Muş-Bingöl kara yolundaki Yaygın beldesi yakınında sürücüsü öğrenilemeyen 16 BPE 420 plakalı otomobil, yola çıkan ata çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hasar oluşan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Aracın çarptığı at yaşamını yitirdi.