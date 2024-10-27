Muş'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Muş'ta otomobilin kamyonete çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Muş-Bingöl kara yolunun Bozbulut köyü yakınlarında Turan Yıldırım yönetimdeki 06 AD 6001 plakalı otomobil, aynı yönden giden Cihan Algan'ın kullandığı 16 YBS 11 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.