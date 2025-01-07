Muş'ta sit alanında kazı yapanlara operasyon

Muş'ta sit alanındaki höyüğe ulaşmak için kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş'un Yeşilova Beldesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmada A.K. isimli şahsın B.K., H.K. ve M.K. isimli şahıslar ile birlikte evinin bitişiğinde bulunan ahırın içinden define aramak ve sit alanı olan Yağcılar Höyüğüne ulaşmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisi elde edildi.

Muş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden Yeşilova Beldesi, Kültür Mahallesinde yapılan operasyonda A.K. isimli şahsın ahırından Yağcılar Höyüğüne doğru içerisinde elektrik ve havalandırma sistemi bulunan 11 metre uzunluğunda, 2.70 metre yüksekliğinde tünel kazılmış olduğu görülmüş, tünelin içerisinde muhtelif kazı malzemeleri ile 1 adet motorlu toprak burgu makinesi ele geçirilmiştir.

Muş Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlanılmış, ele geçirilen suç unsurlarına el konulmuş aynı zamanda Muş Müze Müdürlüğünce de kazı yapılan alanda inceleme yapılmıştır. Şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır."