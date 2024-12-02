Muş'ta tipi nedeniyle sürüleriyle yolda mahsur kalan besiciler kurtarıldı

Kent merkezinden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Arıköy'deki yayladan sürüleriyle kent merkezine dönen besiciler, 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde etkili olan tipi ve yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Besicilerin haber vermesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

İş makinesiyle yolu açan görevliler, besicilerin küçükbaş hayvanlarını kent merkezindeki ahırlara götürmelerini sağladı.

Arıköy Muhtarı Şahin Salkım, gazetecilere, yaklaşık 8 saat süren zorlu yolculuğun ardından besicilerin yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvanı güvenli şekilde karla kaplı arazilerden geçirerek kent merkezine getirdiğini söyledi.

Bu yıl karın geçmiş yıllara göre erken yağması nedeniyle zor bir dönem yaşadıklarını belirten Salkım, "Nisan ayında yaylaya çıkardığımız hayvanlarımız, son yağışların ardından dönüş yoluna geçmişti." dedi.

Mahsur kalan besicilerin bulunduğu bölgeye gelen Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Nimet Salkım da her yıl nisanda hayvanları yaylalara çıkardıklarını dile getirdi.

Salkım, "Bu yıl karın erken yağması planlarımızı etkiledi. İlimizde yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Son kar yağışları nedeniyle yaylalarda zorluk yaşadık. Şimdi yollarımız açıldı ve hayvanlarımızı merkeze doğru götürmeye başladık." diye konuştu.