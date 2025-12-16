Muş'ta yolda kalan 20 araç kurtarıldı

MUŞ'un Korkut ilçesi Kazan rampasında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan 20 araç, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Muş'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesi ile yollarda buzlanma oluştu. Korkut ilçesi Kazan rampasında buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Ulaşımın aksadığı bölgede İl Özel İdaresi ekipleri ile jandarma, harekete geçti. Ortak çalışma sonucu rampada mahsur kalan 20 araç, bulundukları yerden çıkarıldı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,(DHA)