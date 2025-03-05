Muş ve Bitlis'te sis ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

MUŞ (AA) - Muş ve Bitlis'te yoğun sis ve soğuk hava nedeniyle görüş mesafesi düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının düştüğü Muş'ta, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Yüksek kesimlerde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 68 araç ve 115 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kentteki tüm köy yollarının açık olduğunu belirten Yentür, ekiplerin yol genişletme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

- Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Sisin de etkili olduğu ilçenin kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Van Gölü ile bütünleşen manzarası güzel görüntüler oluşturdu.