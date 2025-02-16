Muş ve Hakkari'de 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

MUŞ (AA) - Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Muş'ta son günlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin 3 gündür sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kar nedeniyle yolu kapanan 250 köy yolundan 246'sını açtıklarını belirten Yentürk, kalan 4 yerleşim yerinin yolunu açmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

- Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte iki gün önce kar nedeniyle kapanan 284 yerleşim yerinden 283'ünün yolu açıldı.

Ekipler, kapalı olan Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı.

Karla mücadele ekipleri, açılan yollarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da sabah yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı ile kaplandı.