Musa Anter Gazetecilik Ödülleri belirlendi

Haber Merkezi

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. "Türkçe Haber” dalında T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş “İliç’te göçüğe giden yol: Siyanür sızdırdı, ruhsatı iptal edilmedi, vergi borcu silindi, kârlarını katladı” haberi ödüle layık görüldü.

“Video Haber” dalında ise ödüle layık haber bulamazken, Jinnews'ten Dilan Babat’ın çektiği “Konuş Sen Nerelisin?​” görüntüsüne “Jüri Özel Ödülü” verdi. “Fotoğraf” dalı jürisi, bu yıl oy birliğiyle Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Müjdat Can’ın 20 Haziran 2024’te Diyarbakır’da çıkan ve altı köyü etkileyen yangın sırasında, yangında yaralanan hayvanların durumunu gösteren fotoğrafı birincilik ödülüne layık gördü.

Juri üyeleri “Kürtçe Haber” dalında; Hawar Haber Ajansı’ndan (ANHA) Silava Ebdulrehman Mihemed Emîn'in “Çîrokek sûdwergir a ziman û têkoşîna azadiyê” ( Dil ve özgürlük mücadelesi hakkında faydalı bir hikâye), başlıklı haberi ile Özel jüri ödülüne layık gördü.“Kadın Haberciliği” jüri üyeleri bu dalda, kadın işçi muhabiri Rahime Karvar’ın tarım işçisi kadınların yaşadıklarına odaklanan haber dizisini ödüle layık gördü. “Karikatür” jürisi yarışmada birinciliğe değer bir eser bulmazken, Halil İbrahim Çoban’a Mansiyon (teşvik) ödülü verdi.

Ödüller, 22 Eylül’de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde Saat: 18:30’da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.