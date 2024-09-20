Musa Anter'in oğlu Anter Anter hayatını kaybetti
Gazeteci ve yazar Musa Anter’in oğlu Anter Anter (79), bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürülen gazeteci-yazar Musa Anter’in oğlu Anter Anter babasının katledilişinin 32. yıl dönümünde yaşamını yitirdi.
Dün gece rahatsızlanan 79 yaşındaki Anter hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Anter, sabah saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu kırsal mahallesindeki evinin banyosunda ölü bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anter Anter’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Anter'in Eskimağara köyünde defnedilmesi bekleniyor.
BABASINDAN TAM 32 SENE SONRA ÖLDÜ
Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter, Diyarbakır’da 20 Eylül 1992’de katledilmişti. 32 sene sonra aynı tarihte oğlu Anter Anter de hayatını kaybetti.