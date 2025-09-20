Musa Anter katledilişinin 33’üncü yılında anılacak

Haber Merkezi

Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter, ölümünün 33’üncü yılında Diyarbakır ve Mardin’de anılacak. JİTEM tarafından katledilen Anter, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe semtinde saat 11.00’de öldürüldüğü yerde anılacak.

Anter, ayrıca Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu köyünde bulunan mezarı başında saat 15.00’de anılacak.

DFG, anma programına dair sosyal medya hesabı X’te şu paylaşımı yaptı: "Kürt bilgesi, gazeteci ve yazar Musa Anter’in Diyarbakır’da 20 Eylül 1992’de Seyrantepe Semti Cumhuriyet Mahallesi 442’nci sokakta JİTEM tetikçileri tarafından katledilmesinin üzerinden 33 yıl geçti. Anter’i önce vurulduğu yerde ardından mezarı başında anacağız. Ayrıca Yeni Yaşam Gazetesi’nin 32’incisi düzenlediği Musa Anter Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödüleri düzenlenecek bir tören ile kazanan meslektaşlarımıza verilecek."