Musa Eroğlu, Madımak'ta katledilen üniversiteli Thuys'un anısına ‘Uzak Diyarlar’ı okudu

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak Katliamı’nda hayatını kaybeden Hollandalı üniversite öğrencisi Carina Cuanna Thedora Thuys, özel bir eserle anılıyor. Gerici yobazların gerçekleştirdiği 33 aydının yaşamını yitirdiği katliamın tek “yabancı” kurbanı olan Thuys için Övünç Ezgi Yılmaz tarafından kaleme alınan "Uzak Diyarlar" şiiri, halk müziğinin usta ismi Musa Eroğlu'nun sesiyle hayat buldu.

Övünç Ezgi Yılmaz’ın yazdığı, müziğini Ahmet Özgül’ün yaptığı, Musa Eroğlu’nun okuduğu eser 1 Mayıs’ta ASC Prodüksiyon tarafından yayınlandı.

AK CİĞALIM, TELLİ TURNAM

Halk müziğinin sembol isimlerinden Musa Eroğlu tarafından okunan şiirin dizeleri şöyle:

“Uzak diyarlardan mı geldin

Ak ciğalım, telli turnam

Yollarına güller serdim

pirden selam mı getirdin bana

Yabancı değilsin bu topraklara

Nelere tanıksın kim bilir, nelere

neden aklıma bir aşk düşürürsün, neden

Sen dededen kalma bir nişansın sen

Bir aşinalık gökyüzünde sana karşı

pervaz döner, pervaz vurur telli turnalar

Nesil ayrıcalığı yapmadan

O sensin işte, o sensin

sevgi kalesisin sen

Aşılmaz dağların hüzünlü sesisin

Değişmeyen bir hakikatsin sen

Pir Sultan gibi ezgi ezgi

Yürekten bir türküsün sen

Selam olsun tüm canlara

Selam olsun tüm canlılara

Selam olsun.”

HOLLANDA’DAN SİVAS’A UZANAN HİKÂYE

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi Kültür Antropolojisi bölümü son sınıf öğrencisi olan Carina Cuanna Thedora Thuys, Türkiye üzerine bir araştırma hazırlamak amacıyla Türkiye'ye gelmişti. Katliam sırasında 23 yaşında olan Thuys, Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ni izlemek ve araştırma yapmak üzere Sivas'ta bulunuyordu.