Musa Eroğlu, Madımak'ta katledilen üniversiteli Thuys'un anısına ‘Uzak Diyarlar’ı okudu
2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak Katliamı’nda hayatını kaybeden Hollandalı üniversite öğrencisi Carina Cuanna Thedora Thuys, özel bir eserle anılıyor. Gerici yobazların gerçekleştirdiği 33 aydının yaşamını yitirdiği katliamın tek “yabancı” kurbanı olan Thuys için Övünç Ezgi Yılmaz tarafından kaleme alınan "Uzak Diyarlar" şiiri, halk müziğinin usta ismi Musa Eroğlu'nun sesiyle hayat buldu.
Övünç Ezgi Yılmaz’ın yazdığı, müziğini Ahmet Özgül’ün yaptığı, Musa Eroğlu’nun okuduğu eser 1 Mayıs’ta ASC Prodüksiyon tarafından yayınlandı.
AK CİĞALIM, TELLİ TURNAM
Halk müziğinin sembol isimlerinden Musa Eroğlu tarafından okunan şiirin dizeleri şöyle:
“Uzak diyarlardan mı geldin
Ak ciğalım, telli turnam
Yollarına güller serdim
pirden selam mı getirdin bana
Yabancı değilsin bu topraklara
Nelere tanıksın kim bilir, nelere
neden aklıma bir aşk düşürürsün, neden
Sen dededen kalma bir nişansın sen
Bir aşinalık gökyüzünde sana karşı
pervaz döner, pervaz vurur telli turnalar
Nesil ayrıcalığı yapmadan
O sensin işte, o sensin
sevgi kalesisin sen
Aşılmaz dağların hüzünlü sesisin
Değişmeyen bir hakikatsin sen
Pir Sultan gibi ezgi ezgi
Yürekten bir türküsün sen
Selam olsun tüm canlara
Selam olsun tüm canlılara
Selam olsun.”
HOLLANDA’DAN SİVAS’A UZANAN HİKÂYE
Hollanda'daki Leiden Üniversitesi Kültür Antropolojisi bölümü son sınıf öğrencisi olan Carina Cuanna Thedora Thuys, Türkiye üzerine bir araştırma hazırlamak amacıyla Türkiye'ye gelmişti. Katliam sırasında 23 yaşında olan Thuys, Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ni izlemek ve araştırma yapmak üzere Sivas'ta bulunuyordu.