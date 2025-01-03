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Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur yorumuyla ilgili Merdan Yanardağ'dan açıklama

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sabah programını sunan Musa Özuğurlu'nun dün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'a ilişkin yorumlarından dolayı özür diledi. Yanardağ, programda düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Musa Özuğurlu da sözlerinin çarpıtıldığını belirterek özür diledi.

Medya
  • 03.01.2025 13:45
  • Giriş: 03.01.2025 13:45
  • Güncelleme: 03.01.2025 14:07
Kaynak: Haber Merkezi
Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur yorumuyla ilgili Merdan Yanardağ'dan açıklama

TELE1'de sabah programı yapan gazeteci Musa Özuğurlu'nun dün akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un müzik tarzı hakkındaki eleştirilerin ardından kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'dan açıklama geldi.

Yanardağ, Özuğurlu'nun eleştirileri için 'maksadını aşan sözler' dedi ve kurum adına Ferdi Tayfur'un sevenlerinden özür diledi.

Yanardağ, programla ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceğini de söyledi.

ÖZUĞURLU DA ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Musa Özuğurlu da sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Özuğurlu, sözlerinin çarpıtılarak linç kampanyası haline getirildiğini, eleştirilerinin Ferdi Tayfur'un kendisine değil müziğine yönelik olduğunu vurgulayarak özür diledi.

Musa Özuğurlu, sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un müziği hakkında şunları söylemişti:

"Ferdi Tayfur'u herkes övüyor, Devlet Bahçeli de video klipler çekiyordu bi ara o da çok üzüldüğünü açıklamış. İnsani açıdan nasıl biriydi bizi ilgilendirmez ama sanatsal açıdan baktığımızda berbattı. Ağır, ağlak bir arabesk yapıyordu. Müzikal açıdan bakıldığında berbattı." 

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