Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur yorumuyla ilgili Merdan Yanardağ'dan açıklama

TELE1'de sabah programı yapan gazeteci Musa Özuğurlu'nun dün akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un müzik tarzı hakkındaki eleştirilerin ardından kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'dan açıklama geldi.

Yanardağ, Özuğurlu'nun eleştirileri için 'maksadını aşan sözler' dedi ve kurum adına Ferdi Tayfur'un sevenlerinden özür diledi.

Yanardağ, programla ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceğini de söyledi.

Değerli TELE1 izleyicilerine ve Kamuoyuna;



Kanalımızda hafta içi ekrana gelen "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere… — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) January 3, 2025

ÖZUĞURLU DA ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Musa Özuğurlu da sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Özuğurlu, sözlerinin çarpıtılarak linç kampanyası haline getirildiğini, eleştirilerinin Ferdi Tayfur'un kendisine değil müziğine yönelik olduğunu vurgulayarak özür diledi.

💢Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1’e karşı linç kampanyası başlatıldı.



💢Yaptığım Kişinin KENDİSİNE DEĞİL, MÜZİĞİNE eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu.



💢Özür dilerim. — Musa Özuğurlu (@musaozugurlu) January 3, 2025

Musa Özuğurlu, sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un müziği hakkında şunları söylemişti:

"Ferdi Tayfur'u herkes övüyor, Devlet Bahçeli de video klipler çekiyordu bi ara o da çok üzüldüğünü açıklamış. İnsani açıdan nasıl biriydi bizi ilgilendirmez ama sanatsal açıdan baktığımızda berbattı. Ağır, ağlak bir arabesk yapıyordu. Müzikal açıdan bakıldığında berbattı."