Müsait zaman değil şimdi!

Emek Servisi

Tüm Emeklilerin Sendikası, yarın ülke genelinde meydanlarda bir araya gelecek. “Sefalet zammının kabul etmiyoruz. Bu ücretlerle yaşayamıyoruz” diyen emekliler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulacak ek 2 bin TL zammı, ülke genelinde protesto edecek.

Yaklaşık 16 milyon emekliye reva görülen “sefalet zammı” ve yürürlüğe girecek “emekli aylığına 2 bin TL ek zam” dayatmasına karşı emekliler meydanlarda ses yükseltmeye devam ediyor. Aylıklara yapılan zammın açıklandığı günden bu yana eylemlerini ülkenin dört bir yanında devam ettiren Tüm Emeklilerin Sendikası, yarın “Müsait zaman değil, hemen şimdi” diyerek İstanbul Kadıköy’den başlatacakları eylemi ülkenin dört bir yanına taşıyarak taleplerini yükseltecek. “Demokratik bir ülke ve insanca yaşam” talep eden Tüm Emeklilerin Sendikası, yapılan sefalet zammına ek seyyanen 20 bin TL talepleriyle saat 14.30’da meydanları dolduracak.