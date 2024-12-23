Musalla halkından açıklama: Bu yıkımın gerçek kazananı şimdilik İsrail’dir

Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalar sürüyor. Mersin Tarsus'un Yeşil Mahalle (Musalla) Kültür ve Dayanışma Derneği, basın açıklaması gerçekleştirerek Suriye'de mezhepçi, Selefi tehlikeye dikkat çekti.

Açıklamada, "Demokrasi söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılan iktidar adayı, HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) Suriye El Kaidesidir" denildi.

"2011 yılından beri Amerika planları çerçevesinde, Filistin yurdunun en büyük destekçisi Suriye saldırı altındaydı" denilen açıklamada "Bu yıkımın gerçek kazananı şimdilik İsrail’dir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Komşularımızın güvenliği ülkemizin güvenliğidir. İç karışıklıkların devam ettiği, düşmanlıkların derinleştiği komşunun zararı hepimizi çeker. Suriye ve yaşanan büyük acıların ve gözyaşlarının dinmesi için birlikte bu yangını bölgeyi daha da derinden etkisine almasının önüne geçmek için dostluk elimizi komşumuza uzatmalıyız. Suriye halkının on yıllardır verdiği mücadelenin birikimleri, kendi tarihi köklerini kucaklayan modern yapılarında ve yaşam koşullarında filizlenecek. Savaştan yakınlarımızı değil insanlık değerlerini kaybettik. İşte bu yüzden Suriye halkı içindir barış.

Suriye halkı, komşularıyla eşit ve kardeşçe ilişki içinde olmak isteyen, kanlı bir egemenlik düzeni kurmaya çalışan saldırgan güçlerin değil, bölgede barış ve refah isteyen bütün dostların yanında yer alacaktır. Bu, Türkiye’yi bölgesinde dostluk ilişkilerinin merkezi yapacak yoldur."

Musalla'daki basın açıklamasında, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, CHP Tarsus Gençlik Kolları Başkanı Zülfü Karaca ve yöneticileri, CHP Mersin Gençlik Kolları yöneticileri, dernek üyeleri, sendika temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.