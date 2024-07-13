Müsavat Dervişoğlu Afyon'da konuştu: "Gerekirse yeni bir rota çizeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar'da başlayan değerlendirme kampı açılış konuşmasında, "7 yıl önce cesaretle çıkılan yolu bilerek gerekirse o yola yeni bir rota çizeceğiz" dedi.

Yerel seçimde hüsrana uğrayıp istifaların artarak devam ettiği İYİ Parti'nin kampı sürüyor

Partinin 13-14 Temmuz'da düzenlediği değerlendirme kampı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Yerel seçime ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Ne sadece kurultay yapmakla ne de sadece genel başkan değiştirmekle veya parti kurullarının yeniden oluşturulmasıyla milletimizin bizden istediği değişimin hakkını verdiğimizi iddia edemeyiz. Seçimlerde aldığımız işaretlerin istişaresini yapmak zorundayız. Bizi kuran millet iradesinin özünde istişarenin temel şart olduğunu da hep hatırlamak zorundayız" dedi.

Dervişoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aile meclisimizde olacağız. Önce kendimizi konuşacağız. Neyi yanlış yaptıysak, bir daha yapmamaya yeminli olacağız. Kimsenin yanlışı diğerinden önemsiz, kimsenin doğrusu diğerinden önemli olmayacak. O nedenle de her şeyi masaya koyacağız. Geçmişe saplanmadan ama hesabını vererek, bugünü azaltmadan ama hakkını vererek, geleceği kutsamadan ama değerini bilerek konuşacağız. Önce biz konuşacağız, sonra milletle konuşacağız."

Gerektiğinde yeni rota çizilecğini kaydeden Dervişoğlu, "Hızla, sabırla ve kararlılıkla yürüyeceğiz ve muhakkak ki muzaffer olacağız. İYİ Parti onu kuran milliyetçiliğin, onu kuran kalkınmacılığın, onu kuran demokratlığın idrakinde ve neye karşı kurulduğunun bilincindedir. Bu sebeple de başının üstündeki yüce gökyüzü ve kalbinde taşıdığı vicdanla, vereceği tek dünya hesabının adresinin Türk millet olduğunu bilmektedir. Hesaplaşacağı tek yerin, ona 22 yıldır kan kusturan iktidar olduğunu hiç unutmamaktadır" diye konuştu.

İYİ PARTİ'YE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Partisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Türkiye’yi yeniden inşa etmek iddiamızı gerçekleştirmek için buradayız. Bize ömür ve misyon biçenler bilsin ki İYİ Parti’nin ömrü ve misyonunu Türk milleti belirler. İYİ Parti olarak biz; ekonomiyi bataktan, adaleti vesayetten, nüfus ve sınır güvenliğini zilletten kurtardığımızda ve parlamenter sistemi yeniden tesis ettiğimizde şehirlerimizi, doğamızı, suyumuzu ve toprağımızı yeniden abad ettiğimizde, kardeşliğimizi, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli gurur ve milli birliğimizi yeniden imar ettiğimizde görevimizi tamamlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından Teşkilat, Mali İşler, Medya Tanıtım, Milli Güvenlik ve Göç, Uluslararası İlişkiler Başkanlıkları ile TBMM Grup Başkanvekilliği'nin sunumlarına geçildi. Sunumların ardından milletvekilleri ve GİK üyeleri, görüş ve düşüncelerini paylaşacak, Dervişoğlu, soruları yanıtlayacak.