Müsavat Dervişoğlu: "Artık yeter, bu düzen değişecek"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dervişoğlu, "Tencere kaynatamayan analar, ay sonunu getiremeyen babalar, yoksulluğa mahkum edilen milyonlar… Artık yeter! Bu düzen değişecek, bu defa halk kazanacak" ifadesini kullandı.

Dervişoğlu'nun "Yarın Seninle Başlar" sloganıyla ekonomik problemlere yönelik paylaştığı video mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"40 yıl çalıştı. Bugün yarım kilo meyve alırken utanıyor. Evini geçindiremeyen baba, ay sonunu hesaplayamayan anne... Kahkahalar yok, hesap var. Alın terinin karşılığı kalmadı. Tarlasından kopan çiftçi artık şehre umutla değil, çaresizlikle geliyor. 'Orta direk' dediler. Şimdi adı bile kalmadı. Ne ev alabiliyor ne geleceğini planlayabiliyor. Bu düzen birilerini zenginleştirirken çoğu sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Ama bu böyle gitmez. Söz veriyoruz: Bu defa halk kazanacak. Yarın seninle başlar."